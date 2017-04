Het Groote Museum van Artis wordt opgeknapt

Het Groote Museum opende in 1855 maar is sinds 1947 niet meer toegankelijk voor publiek. Daar komt verandering in, nu Artis is begonnen met de restauratie van het gebouw.



De benedenzalen worden vernieuwd, maar pas als de boel is uitgegraven en er een kelder is aangelegd. De bijzonderste ruimte bevindt zich daarboven: de zolder. Ruime vitrines, gaanderijen met over de hele wand iets dat zich het best laat omschrijven als volières.