Het erfpachtverzet hijst de stormbal

Het nieuwe voorstel pakt voor erfpachters een stuk gunstiger uit dan eerst. Woningeigenaren die overstappen naar eeuwigdurende erfpacht krijgen een 'overstappremie' van 25 procent en drie jaar extra bedenktijd.



Ook valt de zogeheten buurtstraatquote, het deel van de WOZ-waarde dat aan de grond wordt toegerekend, nergens hoger uit dan 49 procent. In het oude voorstel was dat op sommige plekken nog 82 procent.



Het politiek handjeklap van de coalitiepartners leidt tot scheve gezichten bij oppositiepartijen, die in de veronderstelling leefden dat zij nog mee mochten denken over aanpassing van het 130 jaar oude erfpachtsysteem.



Vrijdag publiceerde Het Parool over het compromis, later op de avond maakte het college bekend dat de knoop versneld formeel was doorgehakt. "Vandaag is een historisch besluit genomen," zei wethouder Eric van der Burg.



'Niet de oplossing'

De oppositie is minder enthousiast. "Een extra korting voor erfpachters is niet de oplossing," reageert GroenLinksraadslid Zeeger Ernsting. CDA-raadslid Diederik Boomsma vindt de aanpassingen 'volstrekt onvoldoende'. "De schaamteloze afroming van de grondwaardestijging gaat gewoon door." Hij wil af van de rekenmethode voor de waarde van de grond.