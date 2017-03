Het Blauwe Huis verenigt statushouders met buurtbewoners

Het Blauwe Huis is een samenwerking tussen Vluchtelingenwerk Nederland en Stichting Veranders.



"We willen een buurthuis creëren waar mensen uit de omgeving vrijwillig of tegen een kleine vergoeding statushouders helpen met het opdoen of verbeteren van vaardigheden", zegt Pierre Mehlkopf (63) van Stichting Veranders.



Zo komt er een meubelwerkplaats, een weggeefwinkel, en zullen er computertrainingen worden gegeven in het Blauwe Huis. Verder opent er een fietsenwerkplaats waar fietsen die niet opgehaald worden uit het gemeentelijk fietsdepot worden opgeknapt, waarna ze verstuurd worden naar vluchtelingenkampen in Jordanië.



Geen diploma's

De Syrische Mohamad Yaman Hadi (29) heeft zich reeds gemeld bij het project. "Ik ben al drie jaar in Nederland, maar ik heb nog steeds geen werk," zegt hij. Als belangrijkste oorzaak hiervoor noemt hij zijn gebrek aan diploma's. In het Blauwe Huis hoopt hij meer vaardigheden en werkervaring op te doen.



Statushouders met specifieke vakkennis kunnen ook in het Blauwe Huis terecht. Hen wordt hulp geboden met het aanpassen aan Nederlandse maatstaven. Mehlkopf geeft een Syrische timmerman als voorbeeld. "Zo iemand is opgeleid en heeft vakkennis, maar traditioneel Syrisch houtsnijwerk wordt in Nederland niet verkocht." Daarnaast wil Mehlkopf statushouders hulp bieden met ondernemen.