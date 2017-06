Herstel techbedrijven stuwt beurzen

Beleggers bleven terughoudend in afwachting van het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank op woensdag.



De AEX-index op Beursplein 5 stond in de ochtendhandel 0,4 procent hoger op 523,88 punten. De MidKap steeg ook 0,4 procent, tot 804,73 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs dikten tot 0,5 procent aan.



Altice was de grootste stijger in de AEX met een winst van 1,6 procent. Het telecom- en kabelbedrijf brengt zijn Amerikaanse dochter Altice USA naar de beurs. De verwachting is dat de aandelen voor 27 tot 31 dollar per stuk zullen worden verhandeld. Daarmee moet de beursgang circa 1,4 miljard dollar opleveren.



Heineken

Heineken behoorde met een min van 0,3 procent tot de schaarse dalers. De Britse mededingingswaakhond CMA wil concessies van de bierbrouwer bij de overname van de Britse pubs van Punch Taverns. CMA heeft 33 locaties gevonden waar de concurrentie tussen cafés door de deal in het geding komt.



Heineken heeft tot 20 juni de tijd om de zorgen van de toezichthouder weg te nemen. In de MidKap ging toeleverancier voor de chipindustrie ASMI aan kop met een plus van 1,6 procent. Lampenfabrikant Philips Lighting stond onderaan met een min van meer dan 1 procent na een adviesverlaging door Kempen.



ASR daalde 1 procent. De Nederlandse staat heeft 25 miljoen aandelen van de verzekeraar verkocht tegen 29 euro per stuk. ASR heeft zelf 3 miljoen van de eigen aandelen ingekocht. Door de verkoop, die de staat 725 miljoen euro oplevert, neemt het belang van de overheid af tot 20,9 procent.



Kiadis Pharma

Op de lokale markt duikelde Kiadis Pharma ruim 13 procent. Het biotechnologiebedrijf heeft 5 miljoen euro opgehaald met het plaatsen van nieuwe aandelen bij institutionele beleggers. De stukken werden voor 6,70 per aandeel verkocht. Dat is een korting van circa 11 procent ten opzichte van de slotkoers van maandag.



De euro was 1,1209 dollar waard, tegen 1,1201 dollar op maandag. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,5 procent in prijs tot 46,29 dollar. Brentolie werd ook 0,5 procent duurder, op 48,52 dollar per vat.