Herdenkingsbeeld Jos de Rooij in Noord onthoofd

Dat blijkt uit foto's van AT5, waarop te zien is dat het houten beeld van de zanger is onthoofd. Dit zou in de nacht van maandag op dinsdag zijn gebeurd.



Buurtbewoners zijn ontzet. "Ik zat bij de kapper en toen had ik zoiets van: 'Krijg nou de klere, wat is hier gebeurd?' En toen ben ik me toch kwaad geworden, ik had het niet meer," vertelt Nel aan AT5.



Het beeld werd in september 2016 onthuld, als een gebaar van de Noorderlingen en de gemeente Amsterdam. De Rooij had zich geliefd gemaakt in Noord met de liedjes die hij elke zaterdag op het Buikslotermeerplein speelde. Bovendien stond hij aan de wieg van het vorig jaar geopende buurthuis Van der Pek.



Een klein scheurtje in een slagader maakte op 4 april totaal onverwacht een einde aan het leven van de 60-jarige De Rooij.



