Herdenking vluchtelingen verplaatst naar Nieuwmarkt

Uit een brief aan de gemeenteraad blijkt dat burgemeester Van der Laan van initiatiefnemer Rikko Voorberg heeft verzocht de manifestatie, die op hetzelfde tijdstip als de Nationale Herdenking op 4 mei plaatsvindt, naar een ander moment te verplaatsen.



'Om zo niets af te doen of toe te voegen aan de jaarlijkse herdenking van de naar schatting zestig miljoen slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog,' schrijft de burgemeester.



Voorberg heeft geen gehoor gegeven aan dat verzoek, waarop Van der Laan heeft gevraagd de herdenking van het Rembrandtplein naar de Nieuwmarkt te verhuizen.



De burgemeester benadrukt in de brief dat de vrijheid van manifestatie voor eenieder geldt, vandaar dat hij de vluchtelingenherdenking niet verbiedt.



Stille tocht

Volgens Voorberg heeft de burgemeester - hij had woensdag contact met Van der Laan - zich verder niet uitgesproken over de inhoud van de manifestatie, maar heeft hij vooral zijn zorgen geuit over de locatie en het tijdstip waarop de herdenking oorspronkelijk gepland stond.



"De stille tocht loopt pal langs het Rembrandtplein. Voor de burgemeester is dat reden om voorzorgsmaatregelen te nemen," zegt Voorberg. Hij had zelf geen verstoringen verwacht, maar "zij zijn de experts, dus luisteren we naar hen".



Hij betreurt de verhuizing. "Op het Rembrandtplein heb je gras en daar hadden de kruizen mooi gestaan. Op de Nieuwmarkt is het toch veelal steen. Maar we zijn allang blij met de herdenking en we zullen aan een waardig beeld op de nieuwe locatie moeten werken."



Zorgen

Voorberg is van plan met 3000 witte papieren kruisen stil te staan bij de vluchtelingen die het leven lieten onderweg naar Europa. Hij wil Nederland zo dwingen tijdens de dodenherdenking ook stil te staan bij de slachtoffers 'die wij, bedoeld of onbedoeld, zelf maken'.



Zowel het Cidi (Centrum informatie en documentatie Israël) als het Nationaal Comité 4 en 5 mei uitten deze week hun zorgen. Het Cidi vindt dat het herdenken van omgekomen vluchtelingen op 4 mei de betekenis van de Nationale Dodenherdenking verwatert. "Het is goed om stil te staan bij het leed van vluchtelingen, maar dat kan beter op een ander moment."



Jaap Smit, vicevoorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, noemde het eveneens geen goed idee om tijdens dodenherdenking stil te staan bij overleden vluchtelingen. "Als je alles herdenkt, loop je het risico dat je niks herdenkt."



Voorberg benadrukt dat het niet zijn bedoeling is de Nationale Dodenherdenking 'te kapen', maar dat "werkelijk herdenken van de gruwelijkheden toen, effect moet hebben op ons handelen nu".



