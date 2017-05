Herdenking vluchtelingen op Nieuwmarkt gaat niet door

Zowel het Cidi (Centrum informatie en documentatie Israël) als het Nationaal Comité 4 en 5 mei uitten eerder deze week hun zorgen. Het Cidi vindt dat met het herdenken van omgekomen vluchtelingen op 4 mei de betekenis van de Nationale Dodenherdenking verwatert. "Het is goed om stil te staan bij het leed van vluchtelingen, maar dat kan beter op een ander moment."



Verplaatst

Om 'wanorde en verstoringen' te voorkomen werd de voorgenomen herdenking op last van burgemeester Eberhard van der Laan verplaatst naar de Nieuwmarkt. 'Om zo niets af te doen of toe te voegen aan de jaarlijkse herdenking van de naar schatting zestig miljoen slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog,' schreef de burgemeester. Maar ook die verhuizing viel niet in goede aarde. Het Cidi noemde de Nieuwmarkt als herdenkingsplek een slecht idee en woensdagavond kondigde Leefbaar Amsterdam een protestactie aan.



Japers: "We hadden nooit verwacht op zo veel weerstand te stuiten. Veel organisaties en mensen hadden het gevoel dat we hun herdenking probeerden te kapen, maar dat is nooit onze bedoeling geweest." Hij trekt de vergelijking met de Zwarte Pieten-discussie. "Het sentiment dat we 'aan hun herdenking komen' speelt op."



De initiators komen donderdagavond in de Protestantse Diaconie bij elkaar om de ceremonie op de Dam te volgen en 'ons af te vragen wat er de afgelopen dagen is gebeurd'. Jaspers: "We hebben een kiem gelegd en hopen in de toekomst de dodenherdenking met een actuelere inhoud bij te wonen."



