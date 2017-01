Hennepplantage aangetroffen in Amsterdam-West

Na een anonieme melding, stelde de politie donderdag een onderzoek in bij het winkelpand. In het pand troffen ze een hennepkwekerij aan met 418 planten.



Ook bleek er illegaal water en stroom te worden afgetapt en was er met een hoofdkabel geknoeid. De kabel moest daarom direct vervangen worden waardoor de straat enige tijd open heeft gelegen.



Zonder water

Daarnaast moest ook de waterleiding direct vervangen worden. Een aantal bewoners van het huizenblok boven de woning zat daarom een paar uur zonder water.



Er is een verdachte aangehouden. Hij zal zich later voor de rechter moeten verantwoorden.



Honderden

Het is de vijfde hennepkwekerij die de politie in drie weken tijd aantreft in Amsterdam West. Toch is dit volgens de woordvoerder geen bijzonderheid. "Er worden er een paar honderd per jaar opgedoekt, dus vijf in drie weken is niet uitzonderlijk veel."