Havencontroleurs in staking voor betere cao

De stakers eisen een betere cao. Die cao geldt in totaal voor zo'n 180 mensen in de Amsterdamse en Rotterdamse haven samen. Voor bedrijven als HD Cotterell en SGS checken havencontroleurs de lading voordat schepen geladen of gelost worden, vanwege de voedselveiligheid bijvoorbeeld.



De stakers zeggen dat de werkgevers grote flexibiliteit van hen verlangen waardoor ze 12 uur per dag en zeven dagen per week opgeroepen kunnen worden. "Ze hebben kortom volledige beschikking over de vrije tijd van de controleurs," zegt vakbondsbestuurder Asmae Hajjari. Ook eisen de havencontroleurs een loonsverhoging van 1,5 procent per jaar tussen 2016 en 2018.



Sleutelfiguren

Vrijdag besloten ze daarom al niet meer over te werken. Dinsdagochtend legden ze het werk neer in de dagdienst. De avond- en nachtdienst gaan vandaag nog wel aan het werk. Hajjari benadrukt dat de havencontroleurs zelden tot nooit staken. "Het is voor het eerst in dertig jaar." Wel gaat het volgens haar om 'sleutelfiguren' in de haven. Overslagbedrijven zullen daarom vertraging oplopen, verwacht zij.