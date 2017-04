Havenbedrijven bezorgd over ban op steenkool

Dat zei Kees Noorman, directeur van ondernemersvereniging Oram, vanmiddag in de gemeenteraad. "Zijn wij de volgende keer aan de beurt?" is volgens Noorman de schrik die veel bedrijven nu hebben.



Noorman wees erop dat bedrijven die olieproducten overslaan de komende vijf jaar 600 miljoen investeren in hun Amsterdamse terminals. Ook in de strategie van de haven mag de overslag van onder meer benzine en kerosine nog groeien. Maar hoe lang nog, als de zorgen over klimaatverandering toenemen?



Middellange termijn

Noorman wierp de vraag op of deze bedrijven de komende jaren zeker van hun zaak kunnen zijn. En dan vooral omdat de gemeente de enige aandeelhouder is van het havenbedrijf. Oram vroeg om zekerheid voor de middellange termijn. Wordt de lat na de gemeenteraadsverkiezingen niet weer een stuk hoger gelegd?



Wethouder Kajsa Ollongren (Haven) probeerde Oram gerust te stellen. Het havenbedrijf is niet voor niets verzelfstandigd. De gemeenteraad krijgt alleen de ruimte wensen en bedenkingen uit te spreken. Een ruime meerderheid van de raad toonde zich vanmiddag enthousiast over het plan de kolenoverslag per 2030 een halt toe te roepen.



Maar Oram vindt dat de haven de markt moet volgen in plaats van daar eisen aan te stellen. "Als de markt niet verandert, zullen er kolen deze kant op blijven komen." Of ze dan via Rotterdam naar Duitsland gaan of via Amsterdam maakt voor het klimaat weinig verschil, zei Noorman.



Hemwegcentrale

Noorman richtte ook zijn pijlen op de aankondiging van wethouder Abdeluheb Choho (Duurzaamheid) om 1 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de sluiting van de Hemwegcentrale.



"Aanmatigend," volgens Noorman, omdat Choho volgens hem dondersgoed weet dat je met 1 miljoen euro niet ver komt. Als reactie daarop brengt hij daarom ook een bod uit, op de Stopera. "Zo kan ik het ook. Dus ik bied 1 miljoen voor dit pandje."



Lees ook: In 2030 wil de Amsterdamse haven af van steenkool: wordt de haven trendsetter?