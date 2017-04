Harold Tennekes nieuwe rector van Het Amsterdams Lyceum

Hij is de opvolger van Roel Schoonveld (67), die dan na 32 jaar rectoraat met pensioen gaat. Tennekes is historicus en sinds 1996 verbonden aan het Hermann Wesselink College in Amstelveen. Sinds 2013 is hij daar conrector.



Het Amsterdams Lyceum is een van de meest populaire middelbare scholen van Amsterdam en is gevestigd in een monumentaal gebouw aan het Valeriusplein in Oud Zuid. Het is een van de twee scholen in Nederland met een aanbod van alleen gymnasium en atheneum. De school bestaat dit jaar 100 jaar.