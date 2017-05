Handtekeningenactie voor steun meldplicht Airbnb

De VVAB roept Amsterdammers op zich te scharen achter de meldplicht die de gemeente wil invoeren in de strijd tegen illegale vakantieverhuur.



De oproep is een antwoord op Airbnb, dat sinds vorige week handtekeningen verzamelt tégen de meldplicht. Volgens VVAB-bestuurder Walter Schoonenberg hebben in enkele dagen tijd al meer dan driehonderd Amsterdammers zich als voorstander ­gemeld. Airbnb heeft naar eigen zeggen ook 'honderden' tegenstanders verzameld, voornamelijk verhuurders.



Administratieve rompslomp

De meldplicht is een wens van wethouder Laurens Ivens. Amsterdammers moeten daarbij melden als zij hun woning verhuren tijdens hun vakantie. Met zo'n administratie op zak denkt Ivens doeltreffender te kunnen handhaven.



De gemeenteraad besluit in juli over de meldplicht, de inspraak­procedure duurt tot vrijdag. Airbnb vreest dat de meldplicht zal leiden tot administratieve rompslomp voor de verhuurders.



Schoonenberg vindt het ongehoord dat het bedrijf tegenstanders verzamelt. "Airbnb heeft nota bene een overeenkomst met de gemeente." Toen hij hoorde dat Airbnb de achterban mobiliseerde, zette hij direct de tegenactie op. "Wij willen een ander geluid laten horen. Straks denkt de gemeente nog dat Amsterdammers tegen de meldplicht zijn."



