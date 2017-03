Haarlemmerweg moet 'groene entree voor Sloterdijk' worden

Als er nou toch één straat is die geen stadsstraat is, dan is het wel de Haarlemmerweg. Maar wat niet is moet maar worden, zeggen ze bij Rijkswaterstaat, Waternet en de gemeente Amsterdam. "Als je vanuit Haarlem naar Amsterdam rijdt, moet je vanaf de Seineweg het gevoel hebben dat je in de stad bent."



Het is duidelijk: de Haarlemmerweg wacht een opgave van formaat. Wat nu een verkeersweg pur sang is, prima geschikt om van a naar b te geraken, moet vanaf 2019 dus een stadsstraat zijn.



Verhogen van kwaliteit

Meer oversteekpunten, meer plekken waar je het water over kan en - dat is bijzonder - een middenberm van zeven meter breed met driehonderd bomen. Omgevingsmanager Alexander de Baar van Rijkswaterstaat: "Wij praten hier over de Wibautstraat als voorbeeld." Een gevaarlijke vergelijking: de Wibautstraat gold jarenlang als de lelijkste straat van de stad.



De Nieuwe N200 wordt de weg onder projectmedewerkers genoemd, verwijzend naar het nummer van wat de meeste Amsterdammers en forenzen waarschijnlijk kennen als de Haarlemmerweg. De bedoeling is het verhogen van de kwaliteit, zodat met name Sloterdijk de ­komende jaren kan uitgroeien tot een echte woon-werkwijk.