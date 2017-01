GVB-bussen stappen over op contactloos betalen

De nachtreiziger gaat als eerste de maatregelen ondervinden, per 31 januari moet je contactloos betalen in de nachtbus. Mobiele serviceteams zullen 's nachts aanwezig zijn op drukke haltes om de reizigers te informeren over voorverkoopmogelijkheden.



Vanaf 26 maart kan je ook in de reguliere GVB-bus geen kaartje meer kopen met contant geld. De verkoop van dag- en kinderkaarten was begin vorig jaar al van de bus gehaald.



Geen pincode

Contactloos betalen betekent dat de pincode niet hoeft te worden ingevoerd, de bankpas kan direct voor het pinapparaat gehouden worden. Volgens de GVB bevordert het de doorstroom van het openbaar vervoer in de binnenstad; pinnen kan opstoppingen veroorzaken bij haltes.



Het GVB wil de kaartverkoop 'aan de wal' stimuleren; verkoop bij kaartautomaten en verkooppunten in de stad (winkels, hotels en servicebalies) en op Schiphol. Het streven van het GVB is een cashloos vervoer in Amsterdam per 1 januari 2018. Ook in de tram moet er dan contactloos worden betaald.



Overvallen

Het GVB voert de nieuwe manier van betalen in naar aanleiding van een serie overvallen begin 2016. Half februari legden buschauffeurs het werk neer uit protest tegen de velen gewapende overvallen. In Amsterdam waren er zes overvallen in Noord en één in Zuidoost. Het totaal aantal geregistreerde gevallen van mishandeling, beroving en bedreiging steeg in 2016 van 269 naar 333.



Burgemeester Van der Laan spoorde het vervoerbedrijf aan snel stappen te ondernemen naar een cashloos systeem in de bus.