Groupon biedt omstreden helikoptervlucht met forse korting aan

Sinds 1 april biedt het bedrijf Heliams.com helikoptervluchten boven de stad aan: iedere zaterdag vertrekt een helikopter vanuit het Westelijk Havengebied. Het kost een duit (299 euro) maar dan vlieg je ook twintig minuten lang boven Amsterdam.



Dit tot grote onvrede bij de PvdA-fractie in Amsterdam. Volgens hen is deze nieuwkomer in het aanbod van toeristische attracties onwenselijk. "Toeristische vluchten boven de stad zijn een rare toevoeging aan het arsenaal van zuiptours en bierfietsen," zegt raadslid Dennis Boutkan. "De oprichters van dit bedrijf realiseren zich denk ik niet dat het voor geluids- en ook stankoverlast zorgt."



Geen toegevoegde waarde

De PvdA heeft afgelopen woensdag raadsvragen ingediend in de vergadering. "Het bedrijf is start nu met een uitgebreide zichtbaarheidscampagne, daar moet zo snel mogelijk iets aan gedaan worden. Helikoptervluchten hebben geen toegevoegde waarde," aldus Boutkan. Wethouder Kajsa Ollongren heeft in antwoord op de vragen van Boutkan aangegeven onderzoek te doen naar de helikoptervluchten boven de stad. Ze neemt de vluchten mee in een lopend onderzoek naar gewenst en ongewenst toerisme in Amsterdam.



De fanatieke campagne waar Boutkan voor vreest, lijkt dit weekend een nieuwe vlucht te hebben genomen. Via Groupon is een ritje in de helikopter nu met vijftig procent korting te boeken.



Lees ook: 'Helikoptervluchten voor toeristen zijn onacceptabel'