Grote restauratie Amstelhotel gaat van start

Het Amstel, het meest prominente hotel van Amsterdam, gaat vanaf donderdag in de steigers. Noem het geen renovatie, dan verbetert Bos het. "Het is echt een restauratie. We gaan de gevel en het dak terugbrengen in de stijl van de tijd dat het gebouw werd neergezet."



"We hebben jaren uitgetrokken om ons zo goed mogelijk voor te bereiden," zegt Bos. "Op een gegeven moment stond hier op het terras een mevrouw op een ladder, verf weg te krabben. Ze heeft wel vijftig verschillende kleuren gevonden. Ze heeft me de schilfers laten zien."



"We bepalen nu wat de oudste kleuren zijn, de originele kleuren dus. Die brengen we terug. Dat is anders lastig te achterhalen, want de originele foto's zijn allemaal zwart-wit."