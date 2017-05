Grote brand in Westelijk Havengebied, fikse rookontwikkeling

De brand is inmiddels opgeschaald naar een zeer grote brand. De oorzaak van het fikse vuur is nog onbekend. Er zijn meldingen gedaan over explosies, maar de brandweer heeft daar nog geen bevestiging van gekregen.



Op dit moment zijn er meetploegen op verschillende plekken in het havengebied actief. Zij controleren of er schadelijke stoffen bij de brand zijn vrijgekomen. "Rook is altijd gevaarlijk, dat wil je niet in je huis. Daarom adviseren wij mensen ramen en deuren te sluiten. Maar op dit moment hebben wij nog geen reden om aan te nemen dat het schadelijker is dan alleen rook."



Een aantal mensen heeft rond 21.30 uur een NL-alert ontvangen met het advies ramen en deuren gesloten te houden. De melding kwam twee uur nadat de brand was begonnen. Op Twitter klaagden mensen dat dit niet eerder gebeurde. "We willen zorgvuldig te werk gaan. Mensen schrikken als hun telefoon een waarschuwing geeft. Maar toen bleek dat de rook niet afnam, is besloten het NL Alert te versturen," verklaarde de woordvoerder.



Veerpont

Op last van de politie heeft de pont tussen het Hempontplein en Zaandam korte tijd niet gevaren, maar die vaart inmiddels weer volgens de dienstregeling. Afrit S102 is afgesloten.



Eind april woedde er eveneens een grote brand in het Westelijk Havengebied. Destijds was een groot bedrijfsverzamelgebouw aan de Westhaven de pineut. Niemand raakte bij die brand gewond.



