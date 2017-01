Grootste deel van zaken in het centrum voldoet niet aan de regels

Volgens Oranje is geen sprake van onverantwoorde risico's. Als dat wel het geval is, gaat de zaak onmiddellijk dicht

Ook ingrijpendere zaken komen aan het licht. Bij veel zaken wordt de verwarmingsketel niet gecontroleerd, terwijl toch bekend is dat koolmonoxidevergiftiging een reëel gevaar is bij slechte cv-ketels. De gas- of elektraleidingen zijn slordig afgewerkt of niet goed afgedekt. Bij een aantal zaken is de boel zo vies of vet dat risico op brand ontstaat.



Dwangsom

Zeedijkbewoner Jacobs maakt zich zorgen. De vluchtroutes van zijn woning zijn beperkt en bij brand die zich via de trap verspreidt zit hij in de val. Volgens Oranje is geen sprake van onverantwoorde risico's. Als dat wel het geval is, gaat de zaak onmiddellijk dicht, zoals onlangs is gebeurd bij een restaurant op de Haarlemmerdijk, dat nog altijd is gesloten.



De ondernemers krijgen enkele weken de tijd iets te doen aan de gebreken. Dan volgen nieuwe controles en kan de bestuurscommissie dwangsommen opleggen.



"De ervaring leert dat de meeste ondernemers de boel op orde brengen," aldus Oranje. Janny Alberts, directeur van NV Zeedijk, dat veel panden verhuurt in de straat, is ervan overtuigd dat ondernemers lering trekken uit de controles. "Ze zullen de puntjes op de i zetten."



Ze pleit, net als Ton Jacobs, voor regelmatiger controleren. Centrum controleert elk jaar twee straten van deur tot deur. Risicovolle ondernemingen, zoals clubs, hotels en kinderdagverblijven, krijgen vaker controleurs over de vloer. "We moeten slim omgaan met onze handhavers," zegt Oranje. "Op dit moment zien we geen aanleiding om de controles te intensiveren."