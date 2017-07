Grootste datacentrum Amsterdam geopend op Science Park

Alleen de datacentra van Google en Microsoft in Nederland zijn groter, maar deze centers zijn exclusief in gebruik van de eigenaren.



Het nieuwe datapakhuis, dat zo'n 160 miljoen euro koste, is van het Amerikaanse datacentrumbedrijf Equinix en moet aan de toenemende vraag naar dataverkeer in Amsterdam kunnen voldoen. Het bedrijf beheert op dit moment al zeven datacentra in de hoofdstad en totaal tien in Nederland.



De dertien verdiepingen tellende, raamloze toren die plaats biedt aan 120.000 krachtige servers staat naast het al even zo markante zwarte gebouw van datacentrum AM3. Samen met broertje AM3 is AM4 Amsterdams grootste datacentrum.