Grootste blauwereigerkolonie van de stad woont in Artis

Aan die sombere statistieken laten de reigers in Artis zich weinig gelegen liggen. Hier wordt het broedseizoen uitbundig gevierd, bij bewezen succes met de partner van vorig jaar. Ondanks deze trouw blijven reigers op hun hoede: bij elke ontmoeting gaan de snavels opnieuw omhoog, een teken dat geen van tweeën uit is op bonje.



Een van de resultaten van de jaarlijks telling door de vogelaars is dat mooi te zien is hoe de reiger zich de afgelopen jaren over heel Artis hebben verspreid. Aanvankelijk was de vogelplas de uitvalsbasis, met tegen voedertijd een uitstapje naar de zeeleeuwen en de pinguïns in de hoop op een visje. Nu zitten de nesten overal in de dierentuin.



Dat moet ook wel, want met een gemiddelde opbrengst van twee jongen per nest beslaat de populatie tijdens het broedseizoen wel vijfhonderd vogels. Omdat er ook vogels uitvliegen, vermoedt Van Groen dat tijdens de piek vierhonderd reigers in de bomen van Artis bivakkeren. "Dat is ook voor een reigerland als Nederland iets om zuinig op te zijn."

Vogels uit Afrika moeten eerst terug, en beginnen pas nu, in april, te broeden Frank van Groen