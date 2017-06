Grondwarmte voor 1300 huizen op Centrumeiland

Het Etecksysteem is niet verplicht, maar naar verwachting wel het goedkoopst

Door de grote investeringen is het voor Eteck wel noodzakelijk dat veel, zo niet alle 1300 huishoudens op Centrumeiland kiezen voor een aansluiting op de wko.



Daartoe zijn ze niet verplicht. Ze mogen kiezen voor een alternatief als ze kunnen aantonen dat dit duurzamer is.



Van Eck is echter vol vertrouwen. Een energiezuiniger installatie is technisch wel mogelijk, maar de wko zal financieel altijd aantrekkelijker zijn, verwacht hij. "Een alternatief bedenken zou puur hobbyisme zijn."



Eteck, uit Waddinxveen, groeit de laatste jaren snel. Momenteel heeft het zo'n 35.000 huishoudens aangesloten. De wko komt snel op als duurzame warmtebron in woningen. Het is duidelijk te merken, zegt Van Eck, dat gemeenten af willen van aardgas, voor nieuwbouw om te beginnen. In Diemen en Holendrecht heeft Eteck nog grote wko's in voorbereiding.



Overigens is Eteck verplicht om precies evenveel water terug te brengen als er naar boven wordt gehaald. De temperatuur moet per saldo ook gelijk blijven. In de zomer wordt de wko dan ook extra opgewarmd met oppervlaktewater.



Anders dan in kantoren is de behoefte aan warmte in woningen over het hele jaar genomen groter dan de behoefte aan koeling, vooral door het warme water dat wordt afgetapt uit de kraan.