GroenLinks en D66 willen begeleiding bij hiv-preventiepil

Steeds meer mensen halen het hiv-medicijn uit het buitenland, omdat het daar veel goedkoper is dan in Nederland. Het middel, dat alleen verkrijgbaar is op doktersvoorschrift, kost hier namelijk zo'n 560 euro per maand. In bijvoorbeeld Thailand, waar PrEP ook legaal verkrijgbaar is, is dit omgerekend maandelijks ongeveer 50 euro.