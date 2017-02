Greenpeace graaft 'pijplijn' in bij ING-hoofdkantoor

Met de vijftien meter lange 'pijplijn' protesteert de milieugroepering tegen de lening die ING heeft verstrekt voor een oliepijplijn door het reservaat van de Standing Rock Siouxindianen in het noorden van de VS.



Met de reusachtige pijp willen de actievoerders de bank laten voelen hoe ingrijpend zo'n pijplijn zal zijn. Niet voor niets loopt de pijp tot over de drempel van het hoofdkantoor. "We geven ze een koekje van eigen deeg," zegt campagneleider Kim Schoppink.



Krediet

Greenpeace is van plan de leiding verder in te graven en vervolgens bij het ING-hoofdkantoor achter te laten. "Tenzij ze van standpunt veranderen. Dan nemen we hem weer mee."



Met zestien andere banken heeft ING de bouwers van de Dakota Access-pijplijn een krediet toegezegd. Daarvan komt 120 miljoen dollar voor rekening van ING.



ABN Amro heeft al laten doorschemeren dat een lening aan een van de opdrachtgevers van de pijplijn op losse schroeven komt te staan als het project in de huidige vorm doorgaat. ING heeft nog een klein duwtje nodig, volgens de actievoerders.