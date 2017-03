Gratis wifi op de Albert Cuypmarkt

Het is een initiatief van de ondernemers in de straat. De winkeliers en marktverkopers betalen gezamelijk voor de service. Met de gratis wifidienst hopen zij extra klanten te trekken en die langer op de markt te houden.



De ondernemersmanger van de straat denkt dat bijvoorbeeld toeristen veel gebruik van de dienst zullen maken. "Gewoonlijk moeten die naar een café met internet als zij iets willen uploaden of opzoeken. Vanaf zaterdag kan dat gewoon terwijl zij rondlopen op de markt."



Met meerdere zenders verspreid over de straat hopen de ondernemers dat het signaal overal tussen de Van Woustraat en Ferdinand Bolstraat sterk genoeg zal zijn om te kunnen internetten.



Overbelasting

Bewoners in de straat kunnen ook van de wifi profiteren, daar is het signaal waarschijnlijk sterk genoeg voor. De ondernemersmanager denkt echter niet dat dit voor overbelasting van het netwerk gaat zorgen. "We ontmoedigen bewoners niet. Maar we gaan ervanuit dat de meesten zelf al wifi hebben."



Het is niet de eerste keer dat een buurt in Amsterdam van gratis wifi wordt voorzien. In het Beatrixpark en het Amstelpark is ook gratis wifi. Ook in winkelgebieden als het Gelderlandplein en Stadshart Amstelveen kunnen bezoekers gebruikmaken van een gratis wifiservice.