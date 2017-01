Gratis vaccinaties tegen hepatitis B bij privékliniek

De Amsterdamse privékliniek OneDayClinic in de Spuistraat is gespecialiseerd in het ontdekken en behandelen van soa's, maar nu gaat eigenaar dokter Amit Atwal ook gratis vaccineren tegen hepatitis B. De Amsterdamse GGD deed dat al, in het kader van een landelijk vaccinatieprogramma tegen hepatitis B.



Atwal: "Als ik mensen test op soa's, kan ik hun net zo goed direct een vaccinatie geven. Ik hoef hen nu niet meer door te sturen naar de GGD."



Veel schaamte

Dat is winst, zegt Atwal, want de anonimiteit die in haar kliniek geldt, is van groot belang: "Er is nog steeds veel schaamte over het onderwerp. Ik heb patiënten die thuis een vrouw hebben of die leven in een streng christelijk milieu."