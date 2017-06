Graffiti-artiesten verstoren broedplek zwaluwen

Verf in de nesten

Het graffitikunstwerk, dat werd ontdekt door vogelaars, is over de hele breedte van de wand gespoten. Volgens Riesener kan het daarom niet anders dan dat de verf ook in de nesten terecht is gekomen.



"We durven nog niet te kijken omdat we bang zijn de zwaluwen te storen, maar ze kunnen onmogelijk om de gaten heen hebben gespoten. We zien ­gelukkig nog wel veel activiteit van vogels, dus ze zijn niet allemaal ­verjaagd. Maar verf in een nest is hoe dan ook niet goed voor broedende vogels en de ­eieren."



Riesener is niet het type dat graffiti bij voorbaat afkeurt. "Ook in een ­natuurgebied kan het een toegevoegde waarde hebben. We doen in het ­natuurgebied bij Spaarnwoude ook veel met kunst." En dit kunstwerk? "Het is niet heel bijzonder, maar artistiek gezien is het wel mooi. Maar dit is niet de plek om zoiets te doen."