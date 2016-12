Gracht Boerenwetering drooggelegd voor parkeergarage

De verwachting is dat in januari uiteindelijk ál het water zal zijn afgevoerd

Dan worden op de Ruysdaelkade een toegang en een uitgang aangelegd, zullen glazen lifthuisjes verrijzen. En zal er uiteindelijk onder het grachtenwater kunnen worden geparkeerd.



Zeshonderd auto's

Bloed, zweet en tranen heeft het gekost. Juridische procedures en oeverloze inspraaksessies. In 2005 is ie bedacht en, als alles volgens planning verloopt, in december 2017 zal er ruimte zijn voor zeshonderd auto's en, oh ja, ook nog zestig fietsen.



Op het moment van opening zullen bovendien driehonderd parkeerplekken op straat plaatsmaken voor groen en ruimte voor fiets en voetganger.



Vanaf begin dit jaar al wordt er gewerkt aan wat de Boerenweteringgarage moet worden. In januari is begonnen met de voorbereidingen en het slaan van damwanden aan alle zijden van het water, en eerder deze maand stortte bouwer Max Bögl in vijf dagen tijd ruim zevenduizend kuub onderwaterbeton in de gracht. Extra stevig, zegt Frank Naumann van het Duitse bedrijf: "Gewapend met staalvezels."



Tussen kerst en oud en nieuw liggen de werkzaamheden stil, maar de verwachting is dat in januari uiteindelijk ál het water zal zijn afgevoerd.



Stempelbuizen

Om te voorkomen dat door het wegvallen van de waterdruk de damwanden naar binnen buigen, zijn 47 stempelbuizen aangebracht die dwars over de Boerenwetering zijn vastgelast.