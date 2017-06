GGD waarschuwt voor de eikenprocessierups

De GGD waarschuwt elk contact met de rupsen te vermijden. Aanraking met deze haartjes kan zorgen voor ademnood, ontstoken ogen, jeukbulten en zelfs koorts en longontsteking. "Mocht je er toch een hebben aangeraakt en symptomen vertonen, neem contact op met je huisarts," aldus Jan Buijs van de GGD.



De rupsen ontwikkelen de brandharen ieder jaar rond juni. Eind juli kruipen de rupsen in hun cocon en laten zij hun irriterende haren los.



De gemeente heeft de locaties waar de rupsen voorkomen op een online kaart aangegeven. Ieder jaar schommelt de populatie rupsen in de stad weer. Afgaande op de hoeveelheid vlinders die afgelopen herfst zijn gevangen, is de verwachting dat de rups dit jaar weer flink aanwezig is in de stad.



Geschiedenis

De eikenprocessierups dook in de jaren negentig van de vorige eeuw in het zuiden van Brabant op en komt ondertussen in bijna het hele land voor. In Amsterdam werden de eerste kolonies in 2009 gespot in Zuidoost, maar inmiddels kruipen de rupsen in het zomerseizoen over de basten van eikenbomen door heel Amsterdam.



Er is nog steeds geen goed bestrijdingsmiddel. Veel gemeenten en provincies experimenteren met biologische bespuiting, maar wegbranden komt ook nog voor.