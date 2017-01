Gezocht: Amsterdammers die geen Amsterdammer zijn

Maar als officiële geboorteplaats is de stad niet voor iedere Amsterdammer weggelegd. Zeker nu de Amsterdamse ziekenhuis zwangeren moeten weigeren vanwege drukte, wijken veel Amsterdamse ouders noodgedwongen uit naar buiten de ring. Alwaar ze een kind op de wereld zetten dat officieel geen Amsterdammer is.



Dat zorgt nogal eens voor teleurstelling. Om Amsterdammers in verwachting tegemoet te komen, maakte het Amstelland Ziekenhuis in Amstelveen deze week bekend sommige verloskamers als Amsterdams grondgebied aan te willen merken (wat juridisch nog niet zo simpel is).



Het Parool is op zoek naar Amsterdammers die officieel niet in Amsterdam zijn geboren omdat hun moeder, die destijd wél in de stad woonde, buiten de stadsgrenzen beviel. Betreur je dat, of heb je er nog nooit een nacht van wakker gelegen? Mail ons, wij horen het graag!