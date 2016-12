Gewapende overval op Albert Heijn in Diemen

Twee daders, die een mes bij zich hadden, kwamen even voor 21 uur de winkel binnen. Wat of hoeveel er bij de overval is buitgemaakt, is niet bekend. Er zijn geen gewonden gevallen.



Het tweetal ging er na de overval op een scooter vandoor. Die werd later donderdagavond teruggevonden in de Daalwijk en is in beslag genomen. De scooter zal worden onderzocht op mogelijke sporen.



Via Burgernet is na het incident een zoektocht gestart naar de daders, maar vooralsnog zonder resultaat.