Gevaarlijke stof vrij bij bedrijf in Westelijk Havengebied

De gevaren voor de directe omgeving vallen mee, meldt de brandweer. Wel wordt mensen in het gebied rond de Mainhavenweg, waar het bedrijf zit, geadviseerd deuren en ramen te sluiten.



Het bedrijf ligt pal aan de snelweg A5. Een deel daarvan is afgesloten omdat er rook over de weg trekt en hulpdiensten de A5 nodig hebben om bij de Mainhavenweg te komen.



De nabijgelegen drukke Basisweg is ook afgesloten, meldt de VerkeersInformatieDienst. Het GVB heeft de buslijnen 69 en 61 op last van de hulpdiensten omgeleid.



Zwaveltrioxide

De kleine hoeveelheid zwaveltrioxide kwam donderdag vrij bij het lossen van een tankwagen. De stof is een bijproduct bij de verbranding van fossiele brandstoffen en veroorzaakt bij inademing ernstige acute gezondheidseffecten. Bij temperaturen onder de 2000 graden vormt zwaveltrioxide met waterdamp het schadelijke zwavelzuur.



Sonneborn Refined Products is een groothandel in vloeibare en gasvormige brandstoffen.