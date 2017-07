Getuige: ik heb moordplan op zussen Holleeder verzonnen

Het Openbaar Ministerie (OM) bevestigde dit vrijdagochtend na afloop van de twaalfde tussentijdse zitting in het strafproces tegen de 'topcrimineel', nadat Holleeder (59) het in een korte verklaring zelf naar voren had gebracht.



Aanklagers Sabine Tammes en Lars Stempher benadrukten echter dat de verdenking overeind blijft.



Volgens beide officieren van justitie houdt het OM vast aan de verklaringen die de getuige, een toenmalige medegedetineerde van Holleeder, vorig jaar in de zaak heeft afgelegd. "We maken een harde knip tussen wat toen is besproken en wat bij de rechter-commissaris is gezegd", aldus Stempher.



'Al veroordeeld'

Holleeder haalde de kwestie aan als onderdeel van een kort betoog waarin hij zich niet voor het eerst zwaar beklaagde over "het systematisch lekken" en het "beïnvloeden" van de rechtbank in zijn strafproces. Hij heeft nooit een moord op zijn zussen beraamd, herhaalde hij. "Dat staat nu ook vast, maar voor de buitenwereld ben ik schuldig", zei hij.



De zorgen die Holleeder in dat opzicht heeft, zijn versterkt door de uitspraak die het gerechtshof vorige week deed in het hoger beroep van het Passageproces, zei hij. Hoewel hij daarin niet zelf terecht stond, wees het hof hem samen met Dino S. aan als mede-opdrachtgever voor verschillende moorden.



"Ik heb me bij de rechtbank nog niet eens kunnen verdedigen, maar het hof heeft me al veroordeeld", aldus Holleeder.