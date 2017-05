Gesubsidieerde rondvaartboten mogen misschien toch blijven varen

Verantwoordelijk wethouder Udo Kock (Waternet) kreeg dinsdag van een meerderheid in de gemeenteraad te horen dat hij deze categorie moet meenemen in zijn zoektocht naar een oplossing.



De afgelopen jaren werden zeker 22 rondvaart- en partyschepen voorzien van elektrische aandrijving. In veel gevallen gebeurde dit zelfs met gemeentesubsidie, oplopend tot tienduizenden euro's per boot. De reders in kwestie investeerden zelf ook nog tonnen in dit vergroenen van de vloot.



Maar sinds de gemeente de vergunningen opnieuw heeft verdeeld, bleken 21 van deze geëlektrificeerde schepen niet meer welkom. Buiten grachten van Amsterdam is er nauwelijks vraag naar rondvaartschepen waardoor deze schepen veroordeeld zijn tot de sloop.