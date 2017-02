Gestrand Iraans echtpaar vecht inreisverbod aan vanaf Schiphol

Als ze in de VS waren aangekomen was het proces voor een permanent verblijf van start gegaan Vluchtelingenadvocaat Wil Eikelboom

Het gaat dan ook niet om zomaar een snoepreisje. Zij stapten vrijdag in het vliegtuig naar de Verenigde Staten met als doel zich daar permanent te vestigen. Net als hun dochter, die eerder al naar het land emigreerde.



Het afgelopen jaar is het echtpaar bezig geweest met de aanvraag voor een permanente verblijfsvergunning, en inmiddels beschikken zij over alle benodigde documenten. "Als ze in de VS waren aangekomen, was het proces voor een permanent verblijf van start gegaan," aldus Eikelboom.



Vriendschappelijk

Hij blijft namens het echtpaar druk zetten op KLM. "We hopen dat er geen proces aan te pas hoeft te komen en ze vriendschappelijk over te halen zijn," zegt Eikelboom.



KLM geeft te kennen het Amerikaanse beleid te blijven hanteren. De luchtvaartmaatschappij zal de passagiers niet meenemen, mits Trump zijn inreisverbod intrekt, aldus een woordvoerder. "Maar dat zie ik niet snel gebeuren."



Het Iraanse echtpaar krijgt tijdens hun verblijf achter de douane door KLM maaltijdbonnen aangeboden. Accomodatie wordt niet voor hen geregeld. Als reizigers stranden doordat zij niet over de juiste documenten beschikken is de luchtvaartmaatschappij niet verplicht op te draaien voor de kosten - dus ook niet als de regels tijdens de reis zijn veranderd.



Dinsdag vlogen vier andere Iraniërs al terug. De passagiers meenemen zou volgens de luchtvaartmaatschappij geen zin hebben, omdat de mensen bij aankomst zouden worden teruggevlogen, licht de woordvoerder van KLM toe. Luchtvaartmaatschappij Qatar neemt ondanks het inreisverbod wel mensen afkomstig uit de zeven landen mee, bevestigt een woordvoerder van de Arabische luchtvaartmaatschappij desgevraagd aan Het Parool.