Gesmokkelde babypaling Schiphol terug de natuur in

De smokkelaars wilden met de palingen, die zij met water gevulde plastic zakken hadden verdeeld over zes koffers, naar China smokkelen. De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit nam de in totaal 36 plastic zakken met Europese paling in beslag.



Vrijdag zijn de honderdduizenden jonge palinkjes in Zeeland uitgezet. "De smokkelaars hebben de palingen waarschijnlijk uit Zuid-Europa gehaald. Maar ze komen niet met een paspoort, dus zeker weten doen we het niet," aldus de woordvoerder van de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN), een stichting die toeziet op duurzame palingvangst.



Het overgrote deel van de vissen heeft de smokkelactie overleefd en is ongehavend in de natuur uitgezet. De riviermondingen in Zeeland zijn voor de palingen een gezond opgroeigebied. Als ze over een tiental jaren volwassen zijn, kunnen ze van daaruit terug naar zee en voor nageslacht zorgen.



De inbeslaggenomen dieren hebben sinds Pasen in quarantaine doorgebracht. De partij zou in China een handelswaarde hebben van circa 115.000 euro. De handel in glasaal buiten de Europese Unie is verboden. Tegen de man en de vrouw is een proces-verbaal opgemaakt; zij komen in juli voor de rechter.