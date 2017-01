Gemeenteraad tegen versoepeling bonusbeleid voor bankiers

Een meerderheid van PvdA, GroenLinks, SP en Partij van de Ouderen heeft hiertoe een motie aangenomen, naar aanleiding van uitspraken die wethouder Kajsa Ollongren deed over de relatief strenge Nederlandse regels.



Bankiers die werken voor een bank die in Nederland is gevestigd of hier veel activiteiten heeft, mogen een bonus krijgen van maximaal 20 procent van hun jaarsalaris. In de rest van Europa kunnen ze een hogere bonus ontvangen: honderd procent van hun jaarsalaris.



Spoeddebat

Ollongren zegt veel vragen te krijgen van banken in Londen, die overwegen uit Engeland te vertrekken vanwege de naderende Brexit. Het verschil in regels zorgt voor verwarring en ongelijkheid, aldus Ollongren woensdagmiddag in een spoeddebat dat door de linkse partijen was aangevraagd.



De D66-wethouder wil gelijke bonusregels en het maakt haar verder niet uit of dan het Europese of het Nederlandse maximum gaat gelden.

Marjolijn Moorman (PvdA) spoorde Ollongren aan om in Londen uit te stralen dat ze trots is op de strengere Nederlandse regels en ervoor te pleiten om de Europese maxima dan maar te verlagen.



SP sloot zich in deze discussie aan bij het linkse kamp en niet bij coalitiepartners D66 en VVD. "Wat ons betreft mogen de Nederlandse regels nog strenger zijn," aldus fractievoorzitter Daniël Peters.