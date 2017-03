Gemeente zoekt Amsterdamse ondernemers voor de Stopera

Nu zitten hier nog kantoren, wandelgangen en vergaderruimtes, maar na de opknapbeurt moet dit een plek worden waar ook Amsterdammers naartoe gaan. Daarvoor wordt gezocht naar één of meerdere partijen die de ruimtes - een soort markthal - op kunnen vullen.



Specifiek zoekt de gemeente daarbij naar ondernemers uit de Amsterdamse maakindustrie. Bezoekers van het stadhuis moeten hierbij een kijkje kunnen nemen hoe de ondernemers te werk gaan, met hen in gesprek gaan en ook hun producten kopen. De opzet is kleinschalig en bedrijven moeten elkaar makkelijk kunnen afwisselen.



De lichtstraat die door de Stopera een verbinding maakt tussen de Amstel en het Waterlooplein moet plek bieden aan markten of exposities, bijvoorbeeld van de bedrijven zelf. De opbrengsten die uit de verhuur van de ruimtes voortvloeien moeten de kosten van de verbouwing compenseren.



Selectie

De plannen voor de begane grond van het stadhuis zijn tot stand gekomen na een eerdere oproep aan Amsterdammers om ideeën in te sturen. Er werden daarna vorige zomer drie mogelijke varianten opgesteld, waarbij het college koos voor 'Gemaakt in Amsterdam'.



Partijen kunnen zich vanaf nu melden, waarna er uiteindelijk een selectie wordt gemaakt van vijf inschrijvers. Zij mogen daarna hun plannen verder uitwerken. Een commissie zal daarna een definitieve selectie maken van huurders die het beste bij het concept passen.



Na deze keuze en goedkeuring van het college kan de verbouwing van de begane grond starten. Waarschijnlijk is dat in het eerste of tweede kwartaal van 2018.



