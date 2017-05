Gemeente wil onderzoek naar soap met rondvaartboten

Hier zijn wij niet blij mee D66

Vooral in de categorie Gezichtsbepalend, voor bijzondere rondvaartboten, is de verbazing groot. Bedrijven mogen maximaal 12 van de 60 beschikbare vergunningen bezitten. Maar grote rederijen als P. Kooij en Canal, tegenwoordig Stromma, hebben diverse boten dit voorjaar verkocht aan sluimerende BV's die beperkt actief waren op het water.



Schijnverkoop

Al deze verkochte boten hebben door de inschrijving onder een andere eigenaar ook een vergunning ontvangen waardoor ze kunnen blijven varen in de grachten. Volgens de branchevereniging Verenigde Rederijen Amsterdam is er sprake van een schijnverkoop en zijn de nieuwkomers slechts stromannen van de grote rederijen. Verantwoordelijk wethouder Kock wil dat dit wordt onderzocht door de ACM.



Tegelijkertijd komen woensdagavond diverse gemeenteraadsleden in een spoedsessie bijeen met de commissie van experts die de vergunningen voor gezichtsbepalende schepen hebben toegekend. Van links tot rechts is de verbazing om de uitkomst van de herverdeling groot: "Dit hebben we nooit zo gewild'', aldus SP. Ook coalitiepartner D66 is kritisch. "Hier zijn wij niet blij mee.''



Overigens geldt wel dat alle bestaande boten die een vergunning hebben ontvangen zullen moeten worden omgebouwd tot volledig elektrisch. Ironisch genoeg stimuleerde de gemeente dit in 2015 ook al met flinke subsidies, maar de toentertijd omgebouwde boten hebben geen van allen een vergunning gekregen om vanaf 2020 te mogen blijven varen, als het nieuwe vergunningsstelsel van kracht wordt.



