Gemeente werkt aan oplossing voor gedupeerde reders

Door ze wel passagiers te laten oppikken in de grachtengordel willen coalitiepartijen D66, VVD en SP tegemoet komen aan rederijen die geen nieuwe vergunning hebben bemachtigd. Diverse ingewijden in de coalitie bevestigen de initiatieven, maar willen er weinig over kwijt om verantwoordelijk wethouder Udo Kock niet voor de voeten te lopen.



De wethouder hervormt onder druk van Europese regelgeving de rondvaartmarkt. Ook wil hij vanaf 2020 voornamelijk elektrisch aangedreven en vooral kleinere schepen toelaten, om de drukte op het water te verminderen. De gemeente heeft daarom 135 vergunningen verdeeld onder meer dan 500 aanvragers, waarmee zij vanaf 2020 binnen de grachtengordel passagiers mogen rondvaren.



IJ, Amstel en Plantagebuurt

Maar er is veel discussie over de manier waarop de vergunningen verdeeld zijn. Enkele grote rederijen zien al hun vaartuigen vergund, soms via geruchtmakende constructies, kleinere nautische bedrijven raken een groot deel van hun vergunningen kwijt. Ook een aantal unieke of oude rondvaartschepen is vanaf 2020 niet meer welkom in de binnenstad en daar zijn coalitiepartijen D66, VVD en SP niet blij mee.



Maar opnieuw beginnen met het verdelen van de vergunningen kan juridisch niet, dan zouden de reeds vergunde rederijen succesvol naar de rechter kunnen stappen.



Daarom wordt gewerkt aan een list. Het water in de stad is opgedeeld in twee zones. De vergunningen gelden in zone 1 met daarin de razend populaire grachtengordel, waar ongeveer 4 miljoen bezoekers per jaar een vaartochtje maken.