Gemeente weigert 14 Van Houtenpanden monument te maken

De deelraadsleden Dingeman Coumou (GroenLinks) en Winfred van der Put (PvdA), die in 2006 hun pleidooi voor bescherming van de veertien Van Houtenpanden indienden, baseerden zich op studies van Vincent van Rossem. De toenmalige ambtenaar van Monumenten en Archeologie had de gevolgen onderzocht van krotopruiming, woonregels en het modernisme in de architectuur.



Toch afgebroken

Aanleiding was de strijd om het Van Houtenpand aan de Rozenstraat 72, een rijksmonument. Den Haag vond destijds alleen de top ervan monumentwaardig. De Raad van State corrigeerde in hoger beroep de minister: het hele pand was monumentaal. Stadsdeelbestuurder Els Iping liet Rozenstraat 72 niettemin in 2009 afbreken voor nieuwbouw.



Maar de hierbij opgebouwde jurisprudentie over zulke 'vanwegemonumenten' telt. Dat zijn panden die monument geworden zijn vanwege een herplaatste oude geveltop. Die zijn volgens de rechter toch vaak in zijn geheel monument. De stadsdeelraad stelde daarom dat Van Houtenpanden op de lijst met de grootst mogelijke bescherming thuis horen.



Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van het Centrum haalt nu weer een streep door dat besluit. "De panden hebben geen architectonische meerwaarde," aldus een voorlichter maandag. Ze hebben dan nog wel een lichtere bescherming tegen sloop sinds de aanwijzing van de grachtengordel als werelderfgoed.



De Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) is verontwaardigd. Bureausecretaris Walther Schoonenberg: "Er was goed beargumenteerd dat we de Van Houtenpanden moeten koesteren, niet alleen als 'vanwegemonument'."