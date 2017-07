Gemeente vraagt om meer geld voor werkloze jongeren

Na de zomer moeten ze aan de slag kunnen, anders belanden ze op de bank. Dit is een acuut probleem. Wethouder Arjan Vliegenthart

12.000 leerlingen

In een brandbrief aan de Tweede Kamer geven ze aan dat de gemeenten terughoudend zijn met het inzetten van loonkostensubsidie en jobcoaches, iets waar vooral de kwetsbare jongeren - zo'n 12.000 leerlingen per jaar - de dupe van dreigen te worden.



En de tijd dringt. Vliegenthart: "De jongeren ronden nu hun opleiding af en na de zomer moeten ze aan de slag kunnen, anders belanden ze op de bank. Dit is een acuut probleem."



De kans dat deze kwetsbare groep, als ze niet meteen aan de slag kunnen, langer op de bank blijft zitten dan gemiddeld is groot, zegt de wethouder. "Ze krijgen problemen met hun gezondheid, worden ballorig, en dan kost het uiteindelijk juist meer kracht om ze aan het werk te krijgen."



Amsterdamse aanpak

Wachten op de formatie totdat de begroting rond is, is volgens Vliegenthart dan ook geen optie. "Dat is voor die jongeren te laat, nu investeren levert meer op." Bovendien, zegt hij: "De Amsterdamse aanpak wordt in Den Haag genoemd als voorbeeld, dan is het toch raar als je daar geen geld voor krijgt."



De gemeenten krijgen nu 1800 euro per persoon per jaar voor begeleiding, terwijl ze 3500 euro nodig hebben. Ze vragen het kabinet daarom om per jaar 82 miljoen euro extra uit te trekken voor de kwetsbare jongeren. Voor Amsterdam zou dat neerkomen op grofweg 8 miljoen euro.



Onder andere de toename van het aantal mensen in de bijstand door de economische crisis, de instroom van statushouders en de verhoging van de aow-leeftijd drukken op het budget.



