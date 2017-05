Gemeente stopt met vergoeden godsdienstlessen minima

Hij voert hiermee de motie uit die de gemeenteraad in december aannam, na publicaties in onder meer Het Parool over de subsidiëring van Koranlessen.



Amsterdam trekt jaarlijks 11 miljoen euro uit voor scholierenvergoedingen. Minimagezinnen kunnen deze regeling gebruiken om hun kind naar balletles, de muziekschool of de huiswerkklas te sturen. Ook godsdienstonderwijs valt hier onder.



Koranlessen

Vorig schooljaar kwamen 2500 declaraties binnen voor godsdienstlessen, de gemeente maakte in totaal 312.000 euro over. Het gaat hierbij voornamelijk om Koranlessen in de moskee of bij islamitische organisaties.



De gemeenteraad wil dat Amsterdam hiermee stopt, omdat subsidiëring van Koranlessen niet past bij een neutrale overheid en geen goede besteding is van armoedegeld.



Vliegenthart geeft met 'frisse tegenzin' gehoor aan de motie, die ook is aangenomen door SP, zijn eigen partij. "Uit ons onderzoek komen geen onrechtmatigheden naar voren," zegt hij. "We zijn geen grote bedragen tegengekomen en we financieren ook geen jihadisten. Het is de verantwoordelijkheid van de raad te beseffen wat ze doet en niet te handelen in een reflex."



