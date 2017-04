Gemeente neemt Canta's voorlopig nog niet in

Het kan niet zijn dat dit de uitkomst is van de herbeoordeling Maarten Poorter

Ongeveer de helft heeft te horen gekregen dat zij hun vervoersmiddel moeten inleveren, veelal omdat zij gebruik kunnen maken van alternatieven, zoals een scootmobiel of georganiseerd vervoer.



'Kwetsbare mensen'

Het gaat om mensen die hun Canta al voor 2010 hebben gekregen. "Dit is niet goed gegaan," zei Maarten Poorter (PvdA). "Het kan niet zijn dat dit de uitkomst is van de herbeoordeling." Nelly Duijndam (SP) sprak van een 'kille bezuiniging over de rug van kwetsbare mensen.'



Clientenbelang Amsterdam meldde eerder vandaag dat de herbeoordeling in strijd is met de VN-verdragen, omdat daarin is vastgelegd dat mensen met een handicap recht hebben op autonomie en keuzevrijheid. Zonder Canta worden ze daarin beperkt.



Van der Burg gaf aan bezuinigen niet het doel is van de herbeoordeling. Het college moet volgens de wet regelmatig toetsen of mensen nog wel recht hebben op hun voorziening, omdat 'gemeenschapsgeld goed gebruikt moet worden.'



Bezwaar

Hij riep cliënten op vooral bezwaar te maken tegen het inleveren van hun Canta. Hij zal hen in een brief nog eens op die mogelijkheid wijzen. De meerderheid van de raad gaf vervolgens aan een poging te willen wagen om de regels omtrent de herbeoordeling te veranderen. Hiertoe zullen ze voorstellen indienen voor de volgende vergadering in mei. Tot die tijd worden geen Canta's ingenomen



