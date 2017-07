Gemeente naar Raad van State om hotel in Bungehuis

Buurtbewoners wonnen in mei een zaak die ze hadden aangespannen tegen de vergunning die stadsdeel Centrum aan Soho House had verleend, een internationale keten van chique hotels en businessclubs.



De buurt vreesde de drukte die nog een hotel met zich mee zou brengen. In de straat opende niet lang geleden het W Hotel. Ook het PC Hoofthuis staat op de nominatie verkocht te worden en zou dan ook een hotel kunnen worden.



'Uniek'

Bij het verlenen van een vergunning aan Soho House was Amsterdam nog afgeweken van het eigen beleid, waarin ligt vastgelegd dat er geen vergunningen meer verleend zouden worden aan nieuwe hotels in het centrum. Alleen bij 'unieke concepten', waar bij het Soho House volgens de gemeente sprake van was, kon een uitzondering gemaakt worden.



Volgens de rechter kan Soho House niet door voor de definitie van uniek die Amsterdam zelf hanteert. Zo moet er bijvoorbeeld sprake zijn van het leveren van 'een substantiële bijdrage aan de verbetering van het woon- en leefklimaat van de omgeving'. Soho House deed dat volgens de rechtbank niet.



De gemeente blijft er echter bij dat met de vergunning niets mis was, en wil graag dat de Raad van State zich over de zaak buigt. Ook vastgoedontwikkelaar Aedes Real Estate, dat het pand in 2015 van de UvA kocht, is een beroepsprocedure gestart.



