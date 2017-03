Gemeente gaat betalingsachterstand leveranciers terugdringen

Een van de oorzaken van de betalingsachterstand is het nieuwe gemeentelijke administratiesysteem, dat op 1 januari is ingegaan. Nog onbetaalde rekeningen uit 2016 konden niet betaald worden omdat ze op een nieuwe manier ingevoerd moeten worden.



Die achterstand wordt momenteel weggewerkt, schrijft wethouder Udo Kock van Financiën in een brief aan de gemeenteraad.



Daarbij worden veel facturen niet volgens de wettelijke factuureisen aangeleverd. Wie bijvoorbeeld een KVK- of btw-nummer vergeet, krijgt de rekening automatisch retour gezonden. Rekeningen die voldoen aan de eisen worden wel binnen 30 dagen betaald.



Hoge nood

Maar met een op de vijf facturen is wel iets mis, zegt de gemeente, en elke dag ploffen er ongeveer duizend nieuwe op de mat van de Stopera. Daarom moeten stadsdelen en rve's leveranciers nogmaals wijzen op de factuureisen.



Daarbij is er een tijdelijk team opgericht dat de leveranciers gaat helpen die in de problemen zitten door achterstallige betalingen. Hun facturen moeten binnen gemiddeld vijf werkdagen verwerkt worden en daarna zo snel mogelijk betaald. Voor wie écht in hoge nood zit is er een nog snellere procedure mgelijk.



Daarbij komt er dagelijkstoezicht op het betaalproces van de gemeente, zodat er niet weer teveel rekeningen blijven liggen.



Langer wachten

Eigenlijk wil Amsterdam 90 procent van de facturen binnen 30 dagen betalen, maar slechts 67 procent van de rekeningen van januari en februari zijn tot nu toe overgemaakt. De gemeente heeft bovendien meer onbetaalde rekeningen liggen dan vorige week bekend werd: 14.500 in plaats van 13.500. Bedrijven en ook gesubsidieerde instellingen beklagen zich nu ze langer op hun geld moeten wachten.



Raadsleden van de VVD en de PvdA zullen donderdag het college om opheldering vragen over de betalingsachterstand.



