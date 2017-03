Gemeente blijft ver achter met betalingen leveranciers

Udo Kock wilde de stapel half februari wegwerken. Dat is dus niet gelukt

De gemeente bespeurt wel 'een stijgende lijn'. Begin februari lagen nog 16.500 facturen te wachten en ongeveer de helft van de facturen uit 2016 is betaald. Maar elke werkdag ploffen duizend nieuwe facturen op de mat.



Belangrijker is dat de gemeente sinds de jaarwisseling is overgegaan op één financieel administratiesysteem. Alle 44 stadsdelen en diensten van de gemeente hadden voorheen hun eigen betaalproces. Facturen kwamen bij tientallen mailadressen en postbussen binnen en bleven daar soms maanden hangen.



Zorgwekkend

In hun eigen, afwijkende boekhoudingen werden wettelijke eisen voor facturen slecht nageleefd. Daardoor voldoet één op de vijf binnenkomende facturen niet aan de eisen, met als gevolg weer extra vertraging.



Honderden ambtenaren moeten nu de nieuwe werkwijze 'inslijpen'. Maar dan zal het ook beter gaan, belooft Kock, met minder vertraging, fouten of mogelijkheden tot fraude.



Die overgang kan niet los worden gezien van de zorgwekkende staat waarin de financiële huishouding van de gemeente verkeerde. Na verschillende grote missers -met als toppunt het overmaken van 188 miljoen aan armoedegelden waar 1,88 miljoen bedoeld was- werd dit in 2015 het onderwerp van een raadsenquête.