Gegevens 2385 AMC-patiënten lagen op straat

Ethisch hacker Nelson Berg ontdekte het lek toen hij online een afspraak wilde maken om zijn verstandskies te laten trekken.



Specifiek ging het om de afsprakensite van de polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie van het AMC. Om een afspraak te maken vulden patiënten hier persoonlijke gegevens in zoals hun naam, adres, telefoonnummer, burgerservicenummer en verzekeringsnummer. Ook de klacht van de patiënt was te lezen. Al deze gegevens bleken zeer makkelijk toegankelijk voor buitenstaanders.



"Ik wilde een afspraak maken voor mijn verstandskies," zegt Nelson Berg, de hacker die eerder al lekken wist te achterhalen in de systemen van de UvA, HvA en Kamernet. "Maar binnen een half uur had ik de beschikking over gegevens van honderden patiënten."



Kopiëren of aanpassen

Volgens de hacker waren er duidelijke aanwijzingen te zien die aangaven dat de site niet goed beveiligd was. "Iedereen met ook maar een beetje kennis van beveiliging had hier binnen kunnen komen." Berg kreeg niet alleen toegang tot de gevoelige gegevens, maar had ze ook kunnen kopiëren of aanpassen.



"Omdat ik niet wist wie ik bij het AMC moest contacteren om dit zo snel mogelijk op te lossen, heb ik melding gedaan bij het Nationaal Cyber Security Centrum," zegt Berg. Via dit nationale orgaan werd de site snel uit de lucht gehaald.



Mail

Kort daarna heeft het ziekenhuis alle getroffen patiënten via een mail gewaarschuwd. Daarin staat onder andere dat er volgens het ziekenhuis geen indicatie is dat de gegevens verder in verkeerde handen zijn gevallen.