Geen vervolging voor dodelijke steekpartij West

P. stak op 25 juli vorig jaar de 47-jarige Daniel Halilovic dood in diens woning in de Jacob van Lennepstraat. Dat gebeurde nadat P. daarvoor was aangerand door de Servische Amsterdammer.



P.'s advocaat Stijn Franken betoogde dat hij hem doodstak uit 'noodzakelijke verdediging'. "Hij is overvallen in zijn slaap en anaal verkracht, waarna hij overmand door emoties twee keer heeft gestoken toen hij dacht dat hij opnieuw zou worden verkracht."



Emoties

De rechter noemt de daad geen noodzakelijke verdediging, omdat er tussen de aanranding en de steekpartij een kwartier was verstreken. Wel begrijpt de rechter dat de Pool in zijn emoties tot zijn daad kwam, omdat het aannemelijk was dat de man hem opnieuw iets aan zou doen.



Het handelen van P. is dan wel strafbaar, maar ook verontschuldigbaar in de ontstane situatie. Daarom besluit de rechtbank hem geen straf op te leggen.



Justitie had tien jaar cel geëist. Het OM ziet de rechtvaardiging van het steken niet, omdat niet duidelijk is dat P. daadwerkelijk is aangerand.



Volgens de rechter is dit wel aannemelijk, omdat niet blijkt dat de Pool met de seksuele handelingen heeft ingestemd en dat Halilovic eerder iemand heeft proberen aan te randen.