Geen islamitische middelbare school in de stad

Het Avicenna College, de enige islamitische middelbare school in Nederland, is bereid tot samenwerking of het openen van een Amsterdamse dependance. Het idee is dat de school in eerste instantie onder de hoede van een bestaande, niet-islamitische scholengemeenschap opereert.



Overleg met de christelijke Zaam Scholengroep, het grootste schoolbestuur van Amsterdam met 22 scholen, is op niets uitgelopen.



Aanpassen

Zaambestuurder Judith Steenvoorden wil liever bestaande scholen met veel islamitische leerlingen (onder meer het Comenius Lyceum en het Calvijn College in Nieuw-West) aanpassen aan wensen van ouders. Ze denkt aan gescheiden gymmen en stilteruimtes waar leerlingen kunnen bidden.