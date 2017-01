Geen geld voor verlichting MH17-monument

Door enkele "onaangename verrassingen" bij de aanleg is daar geen geld meer voor.



Landschaparchitect Robbert de Koning, verantwoordelijk voor het ontwerp van het herdenkingsbos, vindt het zonde. "Het idee was om alle 298 bomen, voor ieder slachtoffer een, met grondspots van onder aan te lichten, zodat er een warme gloed om het monument ontstaat. Dat moest het gevoel van die enorme impact weergeven, want je ziet in één blik hoe groot het is. Nu wordt het 's avonds gewoon helemaal donker."



De Koning hoopt dat het misschien toch nog goed komt. Als er op korte termijn nog een bedrijf, instelling, overheid of particulier is die 50.000 euro aan materiaal of geld ter beschikking wil stellen, kan de verlichting alsnog worden aangebracht. Dat is wel nu of nooit: in maart gaan de bomen de grond in, waarna het lastig wordt om de verlichting alsnog aan te leggen.